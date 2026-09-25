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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Fussilat آیه 14
Fussilat
۱۴
۱۴:۴۱
اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملايكة فانا بما ارسلتم به كافرون ١٤
إِذْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ قَالُوا۟ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَـٰٓئِكَةًۭ فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَـٰفِرُونَ ١٤
إِذۡ
ﱡ
جَآءَتۡهُمُ
ﱢ
ٱلرُّسُلُ
ﱣ
مِنۢ
ﱤ
بَيۡنِ
ﱥ
أَيۡدِيهِمۡ
ﱦ
وَمِنۡ
ﱧ
خَلۡفِهِمۡ
ﱨ
أَلَّا
ﱩ
تَعۡبُدُوٓاْ
ﱪ
إِلَّا
ﱫ
ٱللَّهَۖ
ﱬﱭ
قَالُواْ
ﱮ
لَوۡ
ﱯ
شَآءَ
ﱰ
رَبُّنَا
ﱱ
لَأَنزَلَ
ﱲ
مَلَٰٓئِكَةٗ
ﱳ
فَإِنَّا
ﱴ
بِمَآ
ﱵ
أُرۡسِلۡتُم
ﱶ
بِهِۦ
ﱷ
كَٰفِرُونَ
ﱸ
١٤
ﱹ
چون پیامبران ازپیش رو و پشت سر (از هر سو) نزدشان آمدند، (گفتند) که جز الله را نپرستید، (آنها) گفتند: «اگر پروردگار ما میخواست، فرشتگانی را نازل میکرد، پس ما به آنچه شما بدان فرستاده شدهاید، کافر هستیم».
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.