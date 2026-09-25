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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Fussilat آیه 11
Fussilat
۱۱
۱۱:۴۱
ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ايتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طايعين ١١
ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌۭ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًۭا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ ١١
ثُمَّ
ﲰ
ٱسۡتَوَىٰٓ
ﲱ
إِلَى
ﲲ
ٱلسَّمَآءِ
ﲳ
وَهِيَ
ﲴ
دُخَانٞ
ﲵ
فَقَالَ
ﲶ
لَهَا
ﲷ
وَلِلۡأَرۡضِ
ﲸ
ٱئۡتِيَا
ﲹ
طَوۡعًا
ﲺ
أَوۡ
ﲻ
كَرۡهٗا
ﲼ
قَالَتَآ
ﲽ
أَتَيۡنَا
ﲾ
طَآئِعِينَ
ﲿ
١١
ﳀ
سپس به سوی آسمان متوجه شد، در حالیکه بصورت دود بود، پس به آن و به زمین فرمود: «خواسته یا ناخواسته بیایید» گفتند: «به دلخواه آمدیم».
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