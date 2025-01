Aide et avis

Veuillez consulter la FAQ pour voir si votre question a déjà reçu une réponse. Si besoin, vous pouvez nous contacter et nous ferons de notre mieux pour vous répondre dans les plus brefs délais. Notez tout de même que nous sommes une petite équipe, alors soyez indulgent.

Puis-je télécharger Quran.com sur mon ordinateur ?

Malheureusement non. Nous ne proposons pas encore de fonctionnalité pour télécharger notre site Web ou le Coran sur votre ordinateur. Vous pouvez cependant installer notre application mobile pour une lecture hors ligne.

Puis-je consulter Quran.com dans d'autres langues ?

Pour changer votre langue préférée, il y a un menu déroulant dans le coin supérieur droit de chaque page (coin supérieur gauche sur les langues de droite à gauche). Utilisez cette liste déroulante pour choisir votre langue préférée.

J'ai trouvé un bug dans la traduction, où dois-je le déposer ?

Veuillez signaler ce bug ici. Nous le corrigerons dès que possible inshAllah.

Le site ne fonctionne pas, comment vous informer ?

Ce n'est pas bon! Si le site ne fonctionne pas du tout ou si vous voyez un écran blanc avec le texte « Désolé, quelque chose s'est mal passé », nous vous remercions de le signaler ici.

Je suis développeur. Comment puis-je contribuer ?

Veuillez consulter la page des développeurs pour plus d'informations.

Questions liées à l'Islam / Fiqh / Fatwa

Quran.com est un outil de lecture, d'écoute et d'étude en ligne du Coran. L'équipe derrière Quran.com est composée d'ingénieurs logiciels, de concepteurs et de chefs de produit. Malheureusement, c'est la limitation de nos compétences. Nous n'avons pas d'érudits, d'imams ou de cheikhs dans l'équipe pour aider avec les questions liées à l'Islam, au Fiqh ou à la Fatwa. Ainsi, nous ne répondons pas à de tels questionnement, et vous conseillons de parler à votre imam local dans une mosquée ou à un cheikh.

Le Tafsir est-il disponible ?

Oui, nous avons des Tafsirs. Cliquez sur l'icône affichée à côté de chaque Ayah, puis cliquez sur tafisrs. L'application vous montrera la liste des tafsirs disponibles. Cliquez sur le tafsir que vous souhaitez lire.

Ajouter d'autres traductions

Ouvrez un nouveau ticket ici avec tous les détails et un lien vers la traduction. Nous ferons de notre mieux pour l'ajouter.

Ajouter plus de récitateurs

Soumettre plus d'informations sur ce récitateur ici

Y a-t-il une application mobile de Quran.com ?

Oui! Veuillez visiter notre page d'applications mobiles pour plus d'informations.