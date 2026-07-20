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Fatir
۴۲
۴۲:۳۵
واقسموا بالله جهد ايمانهم لين جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا ٤٢
وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌۭ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌۭ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ٤٢
وَأَقۡسَمُواْ
بِٱللَّهِ
جَهۡدَ
أَيۡمَٰنِهِمۡ
لَئِن
جَآءَهُمۡ
نَذِيرٞ
لَّيَكُونُنَّ
أَهۡدَىٰ
مِنۡ
إِحۡدَى
ٱلۡأُمَمِۖ
فَلَمَّا
جَآءَهُمۡ
نَذِيرٞ
مَّا
زَادَهُمۡ
إِلَّا
نُفُورًا
٤٢
و (کفار قریش) با محکمترین سوگندهایشان (و با نهایت تأکید) به الله سوگند یاد کردند که اگر هشداردهندهای برای آنان بیاید، از هدایت یافتهترین امتها خواهند بود، پس چون (پیامبر) هشداردهندهای بر آنان آمد، جز (فرار و) نفرت (از حق چیزی) بر آنان نیفزود.
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۸ سال پیش
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آیه ۴۲:۳۵-۴۳
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1. 'Wallahi if I was in that kings position I would be just and spread islam', meanwhile in his own capabilities he is unjust with his business partners and family and does nothing to spread Islam
2. ' If I was that scholar I would speak truth to those tyrants' , meanwhile he lies for the smallest reasons to protect his interest in his personal life and doesnt forbid the smallest evils he sees in front of him out of fear f...
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