وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Fatir
۱۸
۱۸:۳۵
ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير ١٨
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَىْءٌۭ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰٓ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِۦ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١٨
وَلَا
تَزِرُ
وَازِرَةٞ
وِزۡرَ
أُخۡرَىٰۚ
وَإِن
تَدۡعُ
مُثۡقَلَةٌ
إِلَىٰ
حِمۡلِهَا
لَا
يُحۡمَلۡ
مِنۡهُ
شَيۡءٞ
وَلَوۡ
كَانَ
ذَا
قُرۡبَىٰٓۗ
إِنَّمَا
تُنذِرُ
ٱلَّذِينَ
يَخۡشَوۡنَ
رَبَّهُم
بِٱلۡغَيۡبِ
وَأَقَامُواْ
ٱلصَّلَوٰةَۚ
وَمَن
تَزَكَّىٰ
فَإِنَّمَا
يَتَزَكَّىٰ
لِنَفۡسِهِۦۚ
وَإِلَى
ٱللَّهِ
ٱلۡمَصِيرُ
١٨
و هیچکس بار (گناه) دیگری را به دوش نمیکشد، و اگر (شخص) گرانباری (دیگری را) برای حمل بار (گناه) خود بخواند، چیزی از آن (بار) برداشته نمیشود، هر چند خویشاوند (نزدیک او) باشد. تو (ای پیامبر!) تنها کسانی را هشدار میدهیکه از پروردگارشان در پنهانی میترسند، و نماز را بر پا میدارند، و هر کس پاک گردد (و تقوا پیشه کند) پس (بداند که) تنها به سود خویش پاک شده است، و باز گشت (همه) به سوی الله است.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
منعکس کنید
بازتاب ها بیانگر نظر Quran.com نیست و نباید از متن خارج شود
true view
دنبال کردن
۴۸ هفته پیش
·
ارجاع دادن
آیه ۱۸:۳۵
My sins are of my own, not of my mother, nor father. My wife, daughter or of my son.
Neither can I carry their sins, try as I might.
But there is Allah, with his tremendous might, power unimaginable, mercy unmatched, and truly deserving to be held in awe. Who can take away mountains of burdens and reset the scales.
So we line up for prayers and ask for forgiveness. For ourselves and our family. For our friends and our people.
Truly, this ...
بیشتر ببین
۱۹
۲
Hafza Eman
دنبال کردن
سال گذشته
·
ارجاع دادن
آیه ۱۸:۳۵
While seeing a mother walking behind her children, carrying not only her own bag but also the two school bags of her sons, it reminded me of this Ayah. It was a small moment, yet it carried a profound reminder. In this world, we often carry the burdens of others. Mothers and fathers take on countless responsibilities without hesitation, doing all they can to ease the path for their children.
In this life, we can carry each other’s loads out of l...
بیشتر ببین
۱۷
۶
انجمن بازتاب را کاوش کنید
آیه قبلی
آیه بعدی