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Tafsir Fathul Majid تفسیر: At-Tur آیه 46
At-Tur
۴۶
۴۶:۵۲
يوم لا يغني عنهم كيدهم شييا ولا هم ينصرون ٤٦
يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًۭٔا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٤٦
يَوۡمَ
ﲹ
لَا
ﲺ
يُغۡنِي
ﲻ
عَنۡهُمۡ
ﲼ
كَيۡدُهُمۡ
ﲽ
شَيۡـٔٗا
ﲾ
وَلَا
ﲿ
هُمۡ
ﳀ
يُنصَرُونَ
ﳁ
٤٦
ﳂ
روزیکه نیرنگ (و حیلۀ) شان سودی به حالشان ندارد، و نه آنها یاری میشوند.
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قیراط
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.