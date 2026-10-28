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Tafsir Fathul Majid تفسیر: At-Tur آیه 44
At-Tur
۴۴
۴۴:۵۲
وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم ٤٤
وَإِن يَرَوْا۟ كِسْفًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًۭا يَقُولُوا۟ سَحَابٌۭ مَّرْكُومٌۭ ٤٤
وَإِن
ﲧ
يَرَوۡاْ
ﲨ
كِسۡفٗا
ﲩ
مِّنَ
ﲪ
ٱلسَّمَآءِ
ﲫ
سَاقِطٗا
ﲬ
يَقُولُواْ
ﲭ
سَحَابٞ
ﲮ
مَّرۡكُومٞ
ﲯ
٤٤
ﲰ
و اگر (مشرکان) پارهای از آسمان (برای عذابشان) افتاده ببینند، میگویند: «(این) ابری متراکم است».
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Tafsir Fathul Majid
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