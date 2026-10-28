وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: At-Tur آیه 43
At-Tur
۴۳
۴۳:۵۲
ام لهم الاه غير الله سبحان الله عما يشركون ٤٣
أَمْ لَهُمْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ ۚ سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٤٣
أَمۡ
ﲜ
لَهُمۡ
ﲝ
إِلَٰهٌ
ﲞ
غَيۡرُ
ﲟ
ٱللَّهِۚ
ﲠﲡ
سُبۡحَٰنَ
ﲢ
ٱللَّهِ
ﲣ
عَمَّا
ﲤ
يُشۡرِكُونَ
ﲥ
٤٣
ﲦ
آیا آنها معبودی غیر الله دارند؟! پاک و منزه است الله، از آنچه شریک او قرار میدهند.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.