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Tafsir Fathul Majid تفسیر: At-Tur آیه 42
At-Tur
۴۲
۴۲:۵۲
ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ٤٢
أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًۭا ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ٤٢
أَمۡ
ﲓ
يُرِيدُونَ
ﲔ
كَيۡدٗاۖ
ﲕﲖ
فَٱلَّذِينَ
ﲗ
كَفَرُواْ
ﲘ
هُمُ
ﲙ
ٱلۡمَكِيدُونَ
ﲚ
٤٢
ﲛ
آیا نیرنگ (و نقشۀ پلیدی برای تو) میخواهند (بکشند)؟!، پس کسانیکه کافر شدند خودشان گرفتار نیرنگ اند.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.