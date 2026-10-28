وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: At-Tur آیه 38
At-Tur
۳۸
۳۸:۵۲
ام لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين ٣٨
أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌۭ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۖ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَـٰنٍۢ مُّبِينٍ ٣٨
أَمۡ
ﱴ
لَهُمۡ
ﱵ
سُلَّمٞ
ﱶ
يَسۡتَمِعُونَ
ﱷ
فِيهِۖ
ﱸﱹ
فَلۡيَأۡتِ
ﱺ
مُسۡتَمِعُهُم
ﱻ
بِسُلۡطَٰنٖ
ﱼ
مُّبِينٍ
ﱽ
٣٨
ﱾ
آیا نردبانی دارند (که از آن به آسمانها بالا میروند و) از آن (اسرار وحی را) میشنوند؟ پس باید شنونده شان (بر این ادعا) دلیل روشنی بیاورد.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.