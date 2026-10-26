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Tafsir Fathul Majid تفسیر: At-Tur آیه 34
At-Tur
۳۴
۳۴:۵۲
فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين ٣٤
فَلْيَأْتُوا۟ بِحَدِيثٍۢ مِّثْلِهِۦٓ إِن كَانُوا۟ صَـٰدِقِينَ ٣٤
فَلۡيَأۡتُواْ
ﱓ
بِحَدِيثٖ
ﱔ
مِّثۡلِهِۦٓ
ﱕ
إِن
ﱖ
كَانُواْ
ﱗ
صَٰدِقِينَ
ﱘ
٣٤
ﱙ
پس اگر راست گویند باید سخنی مانند آن بیاورند.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.