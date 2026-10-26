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Tafsir Fathul Majid تفسیر: At-Tur آیه 33
At-Tur
۳۳
۳۳:۵۲
ام يقولون تقوله بل لا يومنون ٣٣
أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ٣٣
أَمۡ
ﱋ
يَقُولُونَ
ﱌ
تَقَوَّلَهُۥۚ
ﱍﱎ
بَل
ﱏ
لَّا
ﱐ
يُؤۡمِنُونَ
ﱑ
٣٣
ﱒ
آیا میگویند: «(محمد) آن (= قرآن) را بافته (و به الله نسبت داده) است؟» (خیر، چنین نیست) بلکه ایمان نمیآورند.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.