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Tafsir Fathul Majid تفسیر: At-Tur آیه 32
At-Tur
۳۲
۳۲:۵۲
ام تامرهم احلامهم بهاذا ام هم قوم طاغون ٣٢
أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَـٰمُهُم بِهَـٰذَآ ۚ أَمْ هُمْ قَوْمٌۭ طَاغُونَ ٣٢
أَمۡ
ﱁ
تَأۡمُرُهُمۡ
ﱂ
أَحۡلَٰمُهُم
ﱃ
بِهَٰذَآۚ
ﱄﱅ
أَمۡ
ﱆ
هُمۡ
ﱇ
قَوۡمٞ
ﱈ
طَاغُونَ
ﱉ
٣٢
ﱊ
آیا عقلهایشان آنها را به این (خیالات باطل) دستور میدهد، یا آنها گروهی طغیانگرند؟!
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قیراط
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.