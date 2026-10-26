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Tafsir Fathul Majid تفسیر: At-Tur آیه 30
At-Tur
۳۰
۳۰:۵۲
ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ٣٠
أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌۭ نَّتَرَبَّصُ بِهِۦ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ٣٠
أَمۡ
ﳋ
يَقُولُونَ
ﳌ
شَاعِرٞ
ﳍ
نَّتَرَبَّصُ
ﳎ
بِهِۦ
ﳏ
رَيۡبَ
ﳐ
ٱلۡمَنُونِ
ﳑ
٣٠
ﳒ
آیا میگویند: «او شاعری است که دربارۀ او منتظر حوادث روزگاریم، (و مرگش را انتظار میکشیم)».
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قیراط
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.