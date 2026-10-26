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Tafsir Fathul Majid تفسیر: At-Tur آیه 29
At-Tur
۲۹
۲۹:۵۲
فذكر فما انت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون ٢٩
فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍۢ وَلَا مَجْنُونٍ ٢٩
فَذَكِّرۡ
ﳂ
فَمَآ
ﳃ
أَنتَ
ﳄ
بِنِعۡمَتِ
ﳅ
رَبِّكَ
ﳆ
بِكَاهِنٖ
ﳇ
وَلَا
ﳈ
مَجۡنُونٍ
ﳉ
٢٩
ﳊ
پس (ای پیامبر) پند (و تذکّر) ده، که تو به فضل و نعمت پروردگارت کاهن و دیوانه نیستی.
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قیراط
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.