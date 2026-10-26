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Tafsir Fathul Majid تفسیر: At-Tur آیه 26
At-Tur
۲۶
۲۶:۵۲
قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين ٢٦
قَالُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٢٦
قَالُوٓاْ
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إِنَّا
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كُنَّا
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قَبۡلُ
ﲫ
فِيٓ
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أَهۡلِنَا
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مُشۡفِقِينَ
ﲮ
٢٦
ﲯ
میگویند: «ما پیش از این در میان خانوادۀ خود (از عذاب الهی) ترسان بودیم.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.