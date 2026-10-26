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Tafsir Fathul Majid تفسیر: At-Tur آیه 23
At-Tur
۲۳
۲۳:۵۲
يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تاثيم ٢٣
يَتَنَـٰزَعُونَ فِيهَا كَأْسًۭا لَّا لَغْوٌۭ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌۭ ٢٣
يَتَنَٰزَعُونَ
ﲐ
فِيهَا
ﲑ
كَأۡسٗا
ﲒ
لَّا
ﲓ
لَغۡوٞ
ﲔ
فِيهَا
ﲕ
وَلَا
ﲖ
تَأۡثِيمٞ
ﲗ
٢٣
ﲘ
در آنجا از یکدیگر جام (شراب طهور) میگیرند که نه بیهودهگویی در آن است و نه گناهی،
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.