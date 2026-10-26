وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: At-Tur آیه 19
At-Tur
۱۹
۱۹:۵۲
كلوا واشربوا هنييا بما كنتم تعملون ١٩
كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩
كُلُواْ
ﱥ
وَٱشۡرَبُواْ
ﱦ
هَنِيٓـَٔۢا
ﱧ
بِمَا
ﱨ
كُنتُمۡ
ﱩ
تَعۡمَلُونَ
ﱪ
١٩
ﱫ
(به آنها گفته میشود:) «بخورید و بیاشامید، گوارایتان باد، به (خاطر) آنچه که (در دنیا) انجام میدادید».
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.