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Tafsir Fathul Majid تفسیر: At-Tur آیه 16
At-Tur
۱۶
۱۶:۵۲
اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ١٦
ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓا۟ أَوْ لَا تَصْبِرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٦
ٱصۡلَوۡهَا
ﱈ
فَٱصۡبِرُوٓاْ
ﱉ
أَوۡ
ﱊ
لَا
ﱋ
تَصۡبِرُواْ
ﱌ
سَوَآءٌ
ﱍ
عَلَيۡكُمۡۖ
ﱎﱏ
إِنَّمَا
ﱐ
تُجۡزَوۡنَ
ﱑ
مَا
ﱒ
كُنتُمۡ
ﱓ
تَعۡمَلُونَ
ﱔ
١٦
ﱕ
به آن در آیید (و بسوزید) پس صبر کنید یا صبر نکنید، برای شما یکسان است، تنها (به کیفر) آنچه انجام میدادید جزا داده میشوید!».
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.