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Tafsir Fathul Majid تفسیر: At-Tur آیه 14
At-Tur
۱۴
۱۴:۵۲
هاذه النار التي كنتم بها تكذبون ١٤
هَـٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٤
هَٰذِهِ
ﳄ
ٱلنَّارُ
ﳅ
ٱلَّتِي
ﳆ
كُنتُم
ﳇ
بِهَا
ﳈ
تُكَذِّبُونَ
ﳉ
١٤
ﳊ
(خازنان جهنم به آنها میگویند:) «این (همان) آتشی است که شما آن را تکذیب میکردید.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.