Al-Sa'di تفسیر: At-Tawbah آیه 129

О Мухаммад! Если они уверуют, то встанут на прямой путь и получат свой удел. Но если они отвернутся от веры и праведных деяний, то следуй своим путем и продолжай проповедовать ислам. Скажи: «Мне достаточно Аллаха! Он избавит меня от беспокойства и тревоги. Нет божества, которое заслуживало бы поклонения, кроме Него. Я полагаюсь только на Него и твердо верю, что Он приблизит меня ко всему, что может принести мне пользу, и отдалит меня от всего, что может причинить мне вред. Он является Господом великого Трона, объемлющего всю Вселенную, - самого величественного из творений. А это значит, что Он также является Господом всех остальных творений».