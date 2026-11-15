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Tafsir Fathul Majid تفسیر: At-Tawbah آیه 126
At-Tawbah
۱۲۶
۱۲۶:۹
اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ١٢٦
أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِى كُلِّ عَامٍۢ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ١٢٦
أَوَلَا
ﱴ
يَرَوۡنَ
ﱵ
أَنَّهُمۡ
ﱶ
يُفۡتَنُونَ
ﱷ
فِي
ﱸ
كُلِّ
ﱹ
عَامٖ
ﱺ
مَّرَّةً
ﱻ
أَوۡ
ﱼ
مَرَّتَيۡنِ
ﱽ
ثُمَّ
ﱾ
لَا
ﱿ
يَتُوبُونَ
ﲀ
وَلَا
ﲁ
هُمۡ
ﲂ
يَذَّكَّرُونَ
ﲃ
١٢٦
ﲄ
آیا آنها نمیبینند که در هر سال، یک یا دوبار آزمایش میشوند؟! باز توبه نمیکنند، و نه آنها پند میگیرند.
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