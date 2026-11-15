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Tafsir Fathul Majid تفسیر: At-Tawbah آیه 120
At-Tawbah
۱۲۰
۱۲۰:۹
ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذالك بانهم لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطيون موطيا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ١٢٠
مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا۟ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا۟ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌۭ وَلَا نَصَبٌۭ وَلَا مَخْمَصَةٌۭ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًۭا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّۢ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٌۭ صَـٰلِحٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٢٠
مَا
ﱫ
كَانَ
ﱬ
لِأَهۡلِ
ﱭ
ٱلۡمَدِينَةِ
ﱮ
وَمَنۡ
ﱯ
حَوۡلَهُم
ﱰ
مِّنَ
ﱱ
ٱلۡأَعۡرَابِ
ﱲ
أَن
ﱳ
يَتَخَلَّفُواْ
ﱴ
عَن
ﱵ
رَّسُولِ
ﱶ
ٱللَّهِ
ﱷ
وَلَا
ﱸ
يَرۡغَبُواْ
ﱹ
بِأَنفُسِهِمۡ
ﱺ
عَن
ﱻ
نَّفۡسِهِۦۚ
ﱼﱽ
ذَٰلِكَ
ﱾ
بِأَنَّهُمۡ
ﱿ
لَا
ﲀ
يُصِيبُهُمۡ
ﲁ
ظَمَأٞ
ﲂ
وَلَا
ﲃ
نَصَبٞ
ﲄ
وَلَا
ﲅ
مَخۡمَصَةٞ
ﲆ
فِي
ﲇ
سَبِيلِ
ﲈ
ٱللَّهِ
ﲉ
وَلَا
ﲊ
يَطَـُٔونَ
ﲋ
مَوۡطِئٗا
ﲌ
يَغِيظُ
ﲍ
ٱلۡكُفَّارَ
ﲎ
وَلَا
ﲏ
يَنَالُونَ
ﲐ
مِنۡ
ﲑ
عَدُوّٖ
ﲒ
نَّيۡلًا
ﲓ
إِلَّا
ﲔ
كُتِبَ
ﲕ
لَهُم
ﲖ
بِهِۦ
ﲗ
عَمَلٞ
ﲘ
صَٰلِحٌۚ
ﲙﲚ
إِنَّ
ﲛ
ٱللَّهَ
ﲜ
لَا
ﲝ
يُضِيعُ
ﲞ
أَجۡرَ
ﲟ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﲠ
١٢٠
ﲡ
سزاوار نیست که اهل مدینه، و اعراب (بادیهنشین) که اطراف آنها هستند، از (همراهی) رسول الله باز پس مانند، و نه برای (حفظ) جان خود، از جان او چشم بپوشند، این بدان سبب است که هیچ تشنگی و خستگی و گرسنگی در راه الله به آنها نمیرسد، و هیچ (جا منزل نمیکنند و) گامی که موجب خشم کافران شود؛ بر نمیدارند، و هیچ (دستبرد و) گزندی به دشمن نمیرسانند، مگر اینکه به (سبب) آن، عمل صالحی برایشان نوشته شود، بیگمان الله پاداش نیکوکاران را ضایع نمیکند.
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