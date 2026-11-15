Al-Sa'di تفسیر: At-Tawbah آیه 119

О верующие, которые уверовали в Аллаха и во все, во что Он приказал уверовать! Поступайте в соответствии с требованиями вашей веры, исповедуйте богобоязненность и сторонитесь всего, что вам запрещено. Будьте вместе с теми, кто правдив в своих словах и поступках, кто говорит одну только правду и совершает праведные деяния, не зная лености и усталости, кто имеет чистые и искренние намерения и далек от корыстных помыслов. Воистину, правдивость ведет к благочестию, а благочестие ведет в Райские сады. Всевышний сказал: «Аллах сказал: “Это - день, когда правдивым людям принесет пользу их правдивость. Им уготованы Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно”. Аллах доволен ими, и они довольны Им. Это - великое преуспеяние!» (5:119).