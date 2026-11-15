Al-Sa'di تفسیر: At-Tawbah آیه 117

Всевышний поведал о том, что по Своей милости Он принял покаяния Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, мухаджиров и ансаров. Он простил допущенные ими ошибки, одарил их щедрым вознаграждением и поднял их на великие высоты благодаря тому, что они выполняли тяжелые и обременительные предписания. В трудный час они отправились вместе с Пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, в поход на Табук. В те дни стояла знойная жара, и мусульмане испытывали нехватку провианта и верховых животных. Было слишком много факторов, подталкивающих мусульман к тому, чтобы они остались дома. Однако они обратились за помощью к Всевышнему Аллаху и выполнили приказ после того, как сердца некоторых из них едва не уклонились в сторону. Они были готовы остаться дома, но Аллах оказал им поддержку и сделал их сильными и стойкими. Сердца уклоняются в сторону, когда человек отклоняется с прямого пути. Если это касается основных вопросов веры, то подобное уклонение является неверием. Если же это касается отдельных религиозных предписаний, то его тяжесть зависит от степени важности религиозного предписания, от которого человек уклоняется полностью или которое он не выполняет надлежащим образом. Аллах проявил сострадание к мусульманам, помог им раскаяться, принял их покаяния и сделал их стойкими на этом пути.