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Tafsir Fathul Majid تفسیر: At-Tawbah آیه 116
At-Tawbah
۱۱۶
۱۱۶:۹
ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ١١٦
إِنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا نَصِيرٍۢ ١١٦
إِنَّ
ﲔ
ٱللَّهَ
ﲕ
لَهُۥ
ﲖ
مُلۡكُ
ﲗ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲘ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
ﲙﲚ
يُحۡيِۦ
ﲛ
وَيُمِيتُۚ
ﲜﲝ
وَمَا
ﲞ
لَكُم
ﲟ
مِّن
ﲠ
دُونِ
ﲡ
ٱللَّهِ
ﲢ
مِن
ﲣ
وَلِيّٖ
ﲤ
وَلَا
ﲥ
نَصِيرٖ
ﲦ
١١٦
ﲧ
یقیناً فرمانروایی آسمانها و زمین از آن الله است، زنده میکند و میمیراند، و شما را جز الله کارساز و یاوری نیست.
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.