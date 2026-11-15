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Tafsir Fathul Majid تفسیر: At-Tawbah آیه 115
At-Tawbah
۱۱۵
۱۱۵:۹
وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم ١١٥
وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ١١٥
وَمَا
ﲀ
كَانَ
ﲁ
ٱللَّهُ
ﲂ
لِيُضِلَّ
ﲃ
قَوۡمَۢا
ﲄ
بَعۡدَ
ﲅ
إِذۡ
ﲆ
هَدَىٰهُمۡ
ﲇ
حَتَّىٰ
ﲈ
يُبَيِّنَ
ﲉ
لَهُم
ﲊ
مَّا
ﲋ
يَتَّقُونَۚ
ﲌﲍ
إِنَّ
ﲎ
ٱللَّهَ
ﲏ
بِكُلِّ
ﲐ
شَيۡءٍ
ﲑ
عَلِيمٌ
ﲒ
١١٥
ﲓ
و هرگز الله قومی را، بعد ازآنکه آنها را هدایت کرد گمراه نمیکند، تا آنکه چیزهای را که باید از آن بپرهیزند، برای آنها بیان کند، بیگمان الله به هر چیزی داناست.
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