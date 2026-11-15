وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: At-Tawbah آیه 114
At-Tawbah
۱۱۴
۱۱۴:۹
وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهيم لاواه حليم ١١٤
وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍۢ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّۭ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌۭ ١١٤
وَمَا
ﱨ
كَانَ
ﱩ
ٱسۡتِغۡفَارُ
ﱪ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﱫ
لِأَبِيهِ
ﱬ
إِلَّا
ﱭ
عَن
ﱮ
مَّوۡعِدَةٖ
ﱯ
وَعَدَهَآ
ﱰ
إِيَّاهُ
ﱱ
فَلَمَّا
ﱲ
تَبَيَّنَ
ﱳ
لَهُۥٓ
ﱴ
أَنَّهُۥ
ﱵ
عَدُوّٞ
ﱶ
لِّلَّهِ
ﱷ
تَبَرَّأَ
ﱸ
مِنۡهُۚ
ﱹﱺ
إِنَّ
ﱻ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﱼ
لَأَوَّٰهٌ
ﱽ
حَلِيمٞ
ﱾ
١١٤
ﱿ
و آمرزش خواستن ابراهیم برای پدرش نبود؛ مگر به خاطر وعدهای که به او داده بود، پس چون برای او آشکار شد که او دشمن الله است؛ از او بیزاری جست، بیگمان ابراهیم لابه کنندۀ بردبار بود.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.