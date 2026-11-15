Al-Sa'di تفسیر: At-Tawbah آیه 114

Возлюбленный Милостивого Аллаха Ибрахим просил о прощении для своего отца, чтобы выполнить данное ему обещание. Он сказал: «Мир тебе! Я буду просить моего Господа простить тебя. Воистину, Он снисходителен ко мне» (19:47). Он произнес эти слова, когда ему еще не было известно об участи своего отца. Когда же ему стало ясно, что его отец является врагом Аллаха, умрет неверующим и не извлечет никакой пользы из проповедей и наставлений, святой пророк отрекся от своего отца, дабы не противиться Его воле. Воистину, пророк Ибрахим при любых начинаниях обращался к Аллаху, часто поминал Его, молил Его о прощении и приносил покаяния. Он был выдержанным человеком и снисходительно относился к творениям. Он прощал им ошибки, не пугался их невежества и не отвечал злом на обиды и оскорбления. И даже когда отец обещал побить его камнями, он сказал: «Мир тебе! Я буду просить моего Господа простить тебя» (19:47).