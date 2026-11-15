Rebar Kurdish Tafsir تفسیر: At-Tawbah آیه 114

[ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ] وه كاتێ ئیبراهیم - صلى الله عليه وسلم - داوای لێخۆشبوونی بۆ باوكی كرد ئهمه له كاتێكدا بوو كه هێشتا بۆی دهرنهكهوتبوو كه باوكی دۆزهخییه [ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ] بهڵام كاتێك كه بۆی دهركهوت باوكی دوژمنی خوایه ئهو كاته بهڕائهتی لێ كردو خۆی لێ دوور خستهوه [ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (١١٤) ] بهراستى ئیبراهیم - صلى الله عليه وسلم - زۆر ملكهچ بوو بۆ فهرمانی خوای گهوره، وه زۆر بهبهزهیى بووه، وه زۆر دوعاى كردووه، وه زۆر لهسهرخۆو لێخۆشبوو لێبوورده بووه.