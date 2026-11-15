وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: At-Tawbah آیه 113
At-Tawbah
۱۱۳
۱۱۳:۹
ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم ١١٣
مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَحِيمِ ١١٣
مَا
ﱓ
كَانَ
ﱔ
لِلنَّبِيِّ
ﱕ
وَٱلَّذِينَ
ﱖ
ءَامَنُوٓاْ
ﱗ
أَن
ﱘ
يَسۡتَغۡفِرُواْ
ﱙ
لِلۡمُشۡرِكِينَ
ﱚ
وَلَوۡ
ﱛ
كَانُوٓاْ
ﱜ
أُوْلِي
ﱝ
قُرۡبَىٰ
ﱞ
مِنۢ
ﱟ
بَعۡدِ
ﱠ
مَا
ﱡ
تَبَيَّنَ
ﱢ
لَهُمۡ
ﱣ
أَنَّهُمۡ
ﱤ
أَصۡحَٰبُ
ﱥ
ٱلۡجَحِيمِ
ﱦ
١١٣
ﱧ
برای پیامبر و کسانیکه ایمان آوردند (شایسته) نبود که برای مشرکان طلب آمرزش کنند، - هر چند از نزدیکانشان باشند- بعد از آنکه برای آنها روشن شد که آنها اهل دوزخند.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.