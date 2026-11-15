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Tafsir Fathul Majid تفسیر: At-Tawbah آیه 112
At-Tawbah
۱۱۲
۱۱۲:۹
التايبون العابدون الحامدون السايحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المومنين ١١٢
ٱلتَّـٰٓئِبُونَ ٱلْعَـٰبِدُونَ ٱلْحَـٰمِدُونَ ٱلسَّـٰٓئِحُونَ ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّـٰجِدُونَ ٱلْـَٔامِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَـٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٢
ٱلتَّٰٓئِبُونَ
ﱁ
ٱلۡعَٰبِدُونَ
ﱂ
ٱلۡحَٰمِدُونَ
ﱃ
ٱلسَّٰٓئِحُونَ
ﱄ
ٱلرَّٰكِعُونَ
ﱅ
ٱلسَّٰجِدُونَ
ﱆ
ٱلۡأٓمِرُونَ
ﱇ
بِٱلۡمَعۡرُوفِ
ﱈ
وَٱلنَّاهُونَ
ﱉ
عَنِ
ﱊ
ٱلۡمُنكَرِ
ﱋ
وَٱلۡحَٰفِظُونَ
ﱌ
لِحُدُودِ
ﱍ
ٱللَّهِۗ
ﱎﱏ
وَبَشِّرِ
ﱐ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱑ
١١٢
ﱒ
(آنها) توبهکنندگان، عابدان، سپاسگزاران، روزهداران، رکوعکنندگان، سجدهکنندگان، فرماندهندگان به معروف و بازدارندگان از منکر، و حافظان (و نگهدارندگان) حدود (و احکام) الهی هستند، و مؤمنان را بشارت ده.
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