Al-Sa'di تفسیر: At-Tawbah آیه 112

Кто же относится к тем верующим, которые заслужили благую весть о Райских садах и почестях? Словно отвечая на этот вопрос, Всевышний Аллах сообщил о качествах этих правоверных. Они раскаиваются в совершенных прегрешениях и постоянно соблюдают условия своих покаяний. Они поклоняются Аллаху, выполняют Его повеления, регулярно выполняют обязательные или желательные предписания религии, и благодаря этим качествам они являются настоящими рабами Аллаха. А наряду с этим они восхваляют своего Господа в беде и в радости, когда им легко и когда им трудно. Они признают все зримые и незримые блага, которыми их облагодетельствовал Господь. Они славословят Аллаху, когда поминают Его милости и когда поминают Его самого в различные часы дня и ночи. Еще одно из их качеств выражается арабским словом «сийаха». Согласно одному толкованию, это означает, что они постятся. Согласно другому толкованию, это означает, что они отправляются в поездки для приобретения знаний. Согласно третьему толкованию, это означает, что они постоянно стремятся всей душой познать Аллаха, возлюбить Его и обратиться к Нему лицом. Согласно наиболее достоверному мнению, речь здесь идет о любых поездках с целью приблизиться к Аллаху. Это может быть поездка с целью совершить хадж или малое паломничество, принять участие в священной войне, приобрести знания или навестить родственников. А наряду с этим праведники часто совершают намаз, повторяя поясные и земные поклоны, призывают людей выполнять обязательные и добровольные предписания религии, удерживают их от всего, что запретили Аллах и Его посланник. Они также соблюдают Его ограничения и изучают законы, которые Он ниспослал Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Они различают между Божьими запретами и предписаниями для того, чтобы выполнять одни предписания и сторониться других. Аллах не конкретизировал благую весть, которую заслужили эти правоверные. А это значит, что им можно сообщить радостную весть о любом материальном и духовном вознаграждении, которое уготовано правоверным при жизни на земле и после смерти. Это также означает, что радостная весть распространяется на всех верующих. Однако ее содержание отличается в зависимости от деяний и силы веры правоверных.