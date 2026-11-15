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Tafsir Fathul Majid تفسیر: At-Tawbah آیه 107
At-Tawbah
۱۰۷
۱۰۷:۹
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المومنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون ١٠٧
وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مَسْجِدًۭا ضِرَارًۭا وَكُفْرًۭا وَتَفْرِيقًۢا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًۭا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ١٠٧
وَٱلَّذِينَ
ﱁ
ٱتَّخَذُواْ
ﱂ
مَسۡجِدٗا
ﱃ
ضِرَارٗا
ﱄ
وَكُفۡرٗا
ﱅ
وَتَفۡرِيقَۢا
ﱆ
بَيۡنَ
ﱇ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱈ
وَإِرۡصَادٗا
ﱉ
لِّمَنۡ
ﱊ
حَارَبَ
ﱋ
ٱللَّهَ
ﱌ
وَرَسُولَهُۥ
ﱍ
مِن
ﱎ
قَبۡلُۚ
ﱏﱐ
وَلَيَحۡلِفُنَّ
ﱑ
إِنۡ
ﱒ
أَرَدۡنَآ
ﱓ
إِلَّا
ﱔ
ٱلۡحُسۡنَىٰۖ
ﱕﱖ
وَٱللَّهُ
ﱗ
يَشۡهَدُ
ﱘ
إِنَّهُمۡ
ﱙ
لَكَٰذِبُونَ
ﱚ
١٠٧
ﱛ
و کسانیکه برای زیان رسانیدن (به مسلمانان) و (تقویت) کفر و تفرقهافکنی میان مؤمنان، مسجدی ساختند، و (تا) کمینگاهی برای کسانیکه از پیش با الله و رسولش مبارزه کردهاند باشد، و البته آنها سوگند یاد میکنند که قصدی جز نیکی (و خدمت) نداشتهایم و الله گواهی میدهد که یقیناً آنها دروغگو هستند.
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