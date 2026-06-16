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Ash-Shu'ara
۹۸
۹۸:۲۶
اذ نسويكم برب العالمين ٩٨
إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٩٨
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چون شما را با پروردگار جهانیان برابر میدانستیم.
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Tafsir Muyassar
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 26:97 تا 26:99
قالوا معترفين بخطئهم، وهم يتنازعون في جهنم مع مَن أضلوهم، تالله إننا كنا في الدنيا في ضلال واضح لا خفاء فيه؛ إذ نسويكم برب العالمين المستحق للعبادة وحده. وما أوقعنا في هذا المصير السيِّئ إلا المجرمون الذين دعونا إلى عبادة غير الله فاتبعناهم.