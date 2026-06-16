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Ash-Shu'ara
۹۶
۹۶:۲۶
قالوا وهم فيها يختصمون ٩٦
قَالُوا۟ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ٩٦
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آنها در آنجا در حالیکه با یکدیگر مخاصمه میکنند، گویند:
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafsir Muyassar
قالوا معترفين بخطئهم، وهم يتنازعون في جهنم مع مَن أضلوهم، تالله إننا كنا في الدنيا في ضلال واضح لا خفاء فيه; إذ نسويكم برب العالمين المستحق للعبادة وحده. وما أوقعنا في هذا المصير السيِّئ إلا المجرمون الذين دعونا إلى عبادة غير الله فاتبعناهم.