Открой мне великое знание и научи меня тому, что разрешается, а что запрещается истинной религией, дабы я мог принимать справедливые решения, а также помоги мне примкнуть к моим братьям из числа пророков и посланников и сделай так, чтобы люди помнили обо мне и искренне молились за меня во все времена. Всевышний внял мольбе Ибрахима и даровал ему знание, мудрость и справедливый закон. Он сделал его одним из величайших посланников, причислил его к праведным собратьям и сделал его уважаемым и любимым посланником во все времена и среди всех народов. Всевышний сказал о Своей милости к пророку Ибрахиму: «Мы выкупили его великой жертвой. Мы оставили о нем в последующих поколениях добрую молву. Мир Ибрахиму (Аврааму)! Воистину, так Мы воздаем творящим добро. Воистину, он - один из Наших верующих рабов» (37:107–111).