Внимают ли они вашим молитвам? Избавляют ли они вас от бед и несчастий? Совершенно ясно, что каменные истуканы и другие ложные божества не способны принести пользу или причинить вред. Они даже не слышат обращенных к ним молитв. Безусловно, многобожники прекрасно знают об этом, и лучшим свидетельством этого является история о том, как пророк Ибрахим разбил идолов, которым поклонялись его соплеменники. Всевышний поведал эту историю в суре «аль-Анбийа». Язычники спросили: «О Ибрахим, ты ли учинил над нашими богами подобное?» Он ответил: «Нет! Учинил это их старший, вот этот. Спросите же их об этом, если они обладают даром речи». Поразмыслив, они стали говорить друг другу: «Воистину, вы суть грешники». Потом они опять принялись за свое и сказали: «Ведь ты знаешь, что они не обладают даром речи». Это - истина, которую невозможно отрицать и в которой невозможно усомниться. Однако многобожники попытались оправдать свои деяния тем, что так поступали их отцы и деды.