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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ash-Shu'ara آیه 62
Ash-Shu'ara
۶۲
۶۲:۲۶
قال كلا ان معي ربي سيهدين ٦٢
قَالَ كَلَّآ ۖ إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ ٦٢
قَالَ
ﱊ
كـَلَّآۖ
ﱋﱌ
إِنَّ
ﱍ
مَعِيَ
ﱎ
رَبِّي
ﱏ
سَيَهۡدِينِ
ﱐ
٦٢
ﱑ
(موسی) گفت: «چنین نیست، بیگمان پروردگارم با من است، به زودی مرا هدایت خواهد کرد»
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.