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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ash-Shu'ara آیه 61
Ash-Shu'ara
۶۱
۶۱:۲۶
فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون ٦١
فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَـٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ٦١
فَلَمَّا
ﱁ
تَرَٰٓءَا
ﱂ
ٱلۡجَمۡعَانِ
ﱃ
قَالَ
ﱄ
أَصۡحَٰبُ
ﱅ
مُوسَىٰٓ
ﱆ
إِنَّا
ﱇ
لَمُدۡرَكُونَ
ﱈ
٦١
ﱉ
پس چون دو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند: «یقیناً ما (در چنگال فرعونیان) گرفتار شدیم».
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Tafsir Fathul Majid
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