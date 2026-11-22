فأتبعوهم مشرقين أي فتبع فرعون وقومه بني إسرائيل . قال السدي : حين أشرقت الشمس بالشعاع . وقال قتادة : حين أشرقت الأرض بالضياء . قال الزجاج : يقال شرقت الشمس إذا طلعت ، وأشرقت إذا أضاءت . واختلف في تأخر فرعون وقومه عن موسى وبني إسرائيل على قولين ، أحدهما : لاشتغالهم بدفن أبكارهم في تلك الليلة ; لأن الوباء في تلك الليلة وقع فيهم ; فقوله : " مشرقين " حال لقوم فرعون . الثاني : إن سحابة أظلتهم وظلمة فقالوا : نحن بعد في الليل فما تقشعت عنهم حتى أصبحوا . وقال أبو عبيدة : معنى فأتبعوهم مشرقين ناحية المشرق . وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون : ( فاتبعوهم مشرقين ) بالتشديد وألف الوصل ; أي نحو المشرق ; مأخوذ من قولهم : شرق وغرب إذا سار نحو المشرق والمغرب . ومعنى الكلام قدرنا أن يرثها بنو إسرائيل فاتبع قوم فرعون بني إسرائيل مشرقين فهلكوا ، وورث بنو إسرائيل بلادهم .