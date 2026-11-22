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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ash-Shu'ara آیه 58
Ash-Shu'ara
۵۸
۵۸:۲۶
وكنوز ومقام كريم ٥٨
وَكُنُوزٍۢ وَمَقَامٍۢ كَرِيمٍۢ ٥٨
وَكُنُوزٖ
ﳔ
وَمَقَامٖ
ﳕ
كَرِيمٖ
ﳖ
٥٨
ﳗ
و (نیز) از گنجها و منزلگاه نیکو (و قصرهای مجلل بیرون راندیم).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.