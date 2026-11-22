Фараон собрал огромное войско и объединил под своими знаменами всех мужчин, разрешив остаться дома только больным и беспомощным, которые не могли принять участие в походе по уважительной причине. Они ничего не ведали о том, какая участь ожидала их впереди. Всевышний изгнал их из садов и лишил источников, сокровищ и прекрасных жилищ. Великолепные сады Египта, журчащие ручьи, бескрайние нивы - все это было достоянием египетских горожан и кочевников. Они жили в прекрасных домах, которые поражали своей удивительной красотой. Многие века они наслаждались своей спокойной жизнью, предаваясь удовольствиям и развлечениям. И при всем этом они увязали в неверии, распространяли на земле беззаконие и надменно относились ко всем остальным рабам Аллаха.