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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ash-Shu'ara آیه 52
Ash-Shu'ara
۵۲
۵۲:۲۶
۞ واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون ٥٢
۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ٥٢
۞ وَأَوۡحَيۡنَآ
ﲲ ﲳ
إِلَىٰ
ﲴ
مُوسَىٰٓ
ﲵ
أَنۡ
ﲶ
أَسۡرِ
ﲷ
بِعِبَادِيٓ
ﲸ
إِنَّكُم
ﲹ
مُّتَّبَعُونَ
ﲺ
٥٢
ﲻ
و به موسی وحی کردیم که: «شبانه بندگانم را (از مصر) بیرون ببر، بیگمان شما تعقیب میشوید».
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.