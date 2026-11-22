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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ash-Shu'ara آیه 51
Ash-Shu'ara
۵۱
۵۱:۲۶
انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المومنين ٥١
إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَـٰيَـٰنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥١
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نَطۡمَعُ
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يَغۡفِرَ
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لَنَا
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رَبُّنَا
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خَطَٰيَٰنَآ
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أَن
ﲭ
كُنَّآ
ﲮ
أَوَّلَ
ﲯ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
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٥١
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ما امیدواریم که پروردگارمان خطاهای ما را ببخشد، که ما از نخستین ایمان آورندگان بودیم».
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