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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ash-Shu'ara آیه 49
Ash-Shu'ara
۴۹
۴۹:۲۶
قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم اجمعين ٤٩
قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَـٰفٍۢ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ٤٩
قَالَ
ﲅ
ءَامَنتُمۡ
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لَهُۥ
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قَبۡلَ
ﲈ
أَنۡ
ﲉ
ءَاذَنَ
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لَكُمۡۖ
ﲋﲌ
إِنَّهُۥ
ﲍ
لَكَبِيرُكُمُ
ﲎ
ٱلَّذِي
ﲏ
عَلَّمَكُمُ
ﲐ
ٱلسِّحۡرَ
ﲑ
فَلَسَوۡفَ
ﲒ
تَعۡلَمُونَۚ
ﲓﲔ
لَأُقَطِّعَنَّ
ﲕ
أَيۡدِيَكُمۡ
ﲖ
وَأَرۡجُلَكُم
ﲗ
مِّنۡ
ﲘ
خِلَٰفٖ
ﲙ
وَلَأُصَلِّبَنَّكُمۡ
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أَجۡمَعِينَ
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٤٩
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(فرعون) گفت: «آیا پیش از آنکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟! مسلماً او بزرگتر شماست که سحر را به شما یاد داده است، پس به زودی خواهید دانست! دستانتان و پاهایتان را به عکس یکدیگر قطع میکنم، و همۀ شما را به دار میآویزم».
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.