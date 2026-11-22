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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ash-Shu'ara آیه 44
Ash-Shu'ara
۴۴
۴۴:۲۶
فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون ٤٤
فَأَلْقَوْا۟ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا۟ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَـٰلِبُونَ ٤٤
فَأَلۡقَوۡاْ
ﱥ
حِبَالَهُمۡ
ﱦ
وَعِصِيَّهُمۡ
ﱧ
وَقَالُواْ
ﱨ
بِعِزَّةِ
ﱩ
فِرۡعَوۡنَ
ﱪ
إِنَّا
ﱫ
لَنَحۡنُ
ﱬ
ٱلۡغَٰلِبُونَ
ﱭ
٤٤
ﱮ
پس آنها ریسمانها و عصاهای خود را افکندند، و گفتند: «به عزت فرعون سوگند که، قطعاً ما پیروزیم».
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Tafsir Fathul Majid
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