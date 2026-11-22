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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ash-Shu'ara آیه 36
Ash-Shu'ara
۳۶
۳۶:۲۶
قالوا ارجه واخاه وابعث في المداين حاشرين ٣٦
قَالُوٓا۟ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَـٰشِرِينَ ٣٦
قَالُوٓاْ
ﳃ
أَرۡجِهۡ
ﳄ
وَأَخَاهُ
ﳅ
وَٱبۡعَثۡ
ﳆ
فِي
ﳇ
ٱلۡمَدَآئِنِ
ﳈ
حَٰشِرِينَ
ﳉ
٣٦
ﳊ
گفتند: «(کار) او و برادرش را به تأخیر انداز، و جمع آوری کنندگان را در (همۀ) شهرها بفرست».
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.