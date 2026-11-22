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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ash-Shu'ara آیه 27
Ash-Shu'ara
۲۷
۲۷:۲۶
قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون ٢٧
قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِىٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌۭ ٢٧
قَالَ
ﱺ
إِنَّ
ﱻ
رَسُولَكُمُ
ﱼ
ٱلَّذِيٓ
ﱽ
أُرۡسِلَ
ﱾ
إِلَيۡكُمۡ
ﱿ
لَمَجۡنُونٞ
ﲀ
٢٧
ﲁ
(فرعون) گفت: «بیتردید پیامبرتان که به سوی شما فرستاده شده دیوانه است».
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.