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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ash-Shu'ara آیه 213
Ash-Shu'ara
۲۱۳
۲۱۳:۲۶
فلا تدع مع الله الاها اخر فتكون من المعذبين ٢١٣
فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ٢١٣
فَلَا
ﱥ
تَدۡعُ
ﱦ
مَعَ
ﱧ
ٱللَّهِ
ﱨ
إِلَٰهًا
ﱩ
ءَاخَرَ
ﱪ
فَتَكُونَ
ﱫ
مِنَ
ﱬ
ٱلۡمُعَذَّبِينَ
ﱭ
٢١٣
ﱮ
پس (ای پیامبر!) هیچ معبودی را با الله مخوان، که از عذاب شدگان خواهی بود.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.